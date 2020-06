Calciomercato Inter Vidal | L’Inter di Antonio Conte si sta esprimendo sempre meglio durante le gare post-Coronavirus. Al San Paolo, contro il Napoli, i nerazzurri hanno disputato un’ottima partita, salvo poi pareggiare e uscire alle semifinali. Contro la Sampdoria, invece, i nerazzurri hanno messo in mostra una prestazione di altissimo livello, sfoggiando un Christian Eriksen a pieno negli schemi con Lautaro Martinez e Lukaku.

Calciomercato Inter, Vidal invia un altro segnale importante

Intanto i nerazzurri continuano a seguire da vicino le vicende per il centrocampo del futuro. Marcelo Brozovic è seguito dai top club europei e non si conosce ancora il suo futuro. Il pallino di Antonio Conte e Beppe Marotta è e resta Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, da sempre ammirato dall’ex tecnico della Juventus. In blaugrana non è titolare inamovibile e, anzi, subentra spesso ai centrocampisti considerati titolari da Quique Setien che, intanto, continua a dichiarare incedibile il centrocampista ex Bayern Monaco.

Vidal: “Voglio sentirmi un calciatore importante”

Il cileno ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Cooperativa. Ha parlato soprattutto delle Final Eight.

“Se elimineremo il Napoli, saranno partite secche ed è una cosa che mi piace molto. Rischi tutto in 90 minuti ed è in queste circostanze che devono esserci i giocatori importanti. E io voglio esserlo”.

