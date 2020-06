Serie A, Gravina: “Stadi aperti ai tifosi? Ci speriamo”

Serie A, Gravina sul ritorno allo stadio: “Ci speriamo, è un tassello mancante non avere i tifosi sugli spalti”

Serie A – Gravina | Abbiamo rivisto nuovamente i club italiani in campo ed è stato meraviglioso poter muovere i primi passi verso la “normalità”. I napoletani, ma anche le tifoserie di altri club che sono ritornate in Serie B, tutti in piazza a festeggiare per il trionfo della propria squadra e dunque l’Italia si interroga: ma perché allo stadio no? Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato del ritorno allo stadio proprio dei tifosi, tema molto caldo tra gli italiani, che amano questo sport e vogliono presto tornare a seguire le squadre sui campi da gioco.

Serie A, le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina

Quelle che seguono, sono le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Ha parlato al termine dell’evento che ricorda i 50 anni dal Mondiale di Messico ’70. Ecco quanto annunciato dallo stesso uomo: “Ieri ho avuto il piacere di vedere le prime partite, ma manca ancora un tassello per tornare alla normalità: i tifosi allo stadio. Si apprezzano i gesti tecnici che vediamo sui campi, ma manca l’animo del calcio, che è rappresentato dai tifosi”.

E’ molto chiaro il presidente, che continua: “L’augurio di tutti è quello di tornare presto a riempire gli impianti, ma serve pazienza, avendo fiducia dei nostri scienziati. Gli organi competenti ci diranno quando sarà possibile”.