Sassuolo, De Zerbi ha accettato il rinnovo

Alla fine Roberto De Zerbi ha deciso: il suo futuro sarà ancora a Reggio Emilia sulla panchina del Sassuolo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico ex Foggia avrebbe deciso di accettare la proposta di rinnovo presentatagli dalla società neroverde, l’opera di convincimento del dg Carnevali alla fine sembrerebbe aver dato i suoi frutti. Allontanata, dunque, l’idea di un passaggio in un altro club.

De Zerbi resta, niente salto in una big

Dopo aver riflettuto a lungo, probabilmente l’allenatore ha deciso che per il proseguo della sua carriera non era ancora tempo di cambiare.

Come successo ad Eusebio di Francesco con la Roma, accettare una panchina bollette avrebbe potuto compromettere la sua carriera da allenatore. Per questo il tecnico del Sassuolo alla fine avrebbe deciso di accettare la proposta di rinnovo.

La scelta non era per nulla scontata visto che De Zerbi interessava anche a diverse big. Ma con tutte le panchine occupate, forse la soluzione migliore era quella di restare in una piazza ricca di giocani talenti; ma in Emilia l’allenatore bresciano di sicuro avrà a disposizione un gruppo sano oltre che un ambiente ideale per continuare a lavorare, con buona pace delle tante pretendenti. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità.