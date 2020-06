News Juventus, Sarri e Pjanic: smentita categorica del tecnico sul litigio

News Juventus, Sarri smentisce: “Litigio con Pjanic? Una grande bufala”

News Juventus – Sarri e Pjanic | Nel corso di questi giorni era venuta fuori una notizia legata al mondo bianconero, di una presunta lite causata dal forte stress vissuto dopo la sconfitta in Coppa Italia, tra Pjanic e Maurizio Sarri. I due, stando a quelle che erano le notizie, sarebbero giunti ad un acceso dibattito sui campi della Continassa. A parlare di tutto questo è in prima persona lo stesso allenatore di Figline. Una “fake news” per il tecnico, come annunciato da lui stesso ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore della Juventus ha parlato del suo rapporto con Pjanic e dunque delle finte notizie circolate sul suo conto. Di seguito, le sue parole.

Notizie Juventus, le parole di Maurizio Sarri

Ai microfoni dell’emittente satellitare, Maurizio Sarri non si è nascosto. Alla vigilia del suo match di campionato, contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ha parlato della situazione che lo ha visto protagonista con Miralem Pjanic: “Ho letto del litigio con Miralem Pjanic, voglio dire che è una grande bufala. Lui è tra i calciatore che ho impiegato di più nel corso di questa stagione, tra i tre più utilizzati. E’ un calciatore a cui tengo molto, perché è uno di quelli importantissimi per il nostro reparto di centrocampo”. Arriva dunque la smentita ufficiale, direttamente da Maurizio Sarri.