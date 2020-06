Milan Ibrahimovic Serie A | Il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, ha causato vari infortuni al ritorno normale degli allenamenti per alcuni atleti di Serie A. Tra questi anche Zlatan Ibrahmovic che, dopo il periodo in Svezia, è tornato carico ma anche infortunato. Non conosce ancora il suo futuro ma l’obiettivo è quello di portare il Milan il più in alto possibile in questa stagione.

Milan, Ibrahimovic corre verso il recupero

Oggi Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, fornendo importanti novità circa il suo recupero. “Ibrahimovic sta meglio, avrà un altro controllo la prossima settimana. Sta lavorando con grande dedizione ed impegno” ma non sarà certamente a disposizione nel match di domani sera contro il Lecce al Via del Mare. Altre indiscrezioni arrivano da Sky Sport, secondo cui sarà molto difficile vedere il numero 21 anche contro la Roma. Molto più probabile una sua presenza in una delle prossime settimane, contro SPAL o Lazio.

Leggi anche – Milan, la conferenza stampa di Pioli

NOVITÀ – SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM NEL NOSTRO NUOVISSIMO CANALE: CLICCA QUI

Milan, per Musacchio stagione finita

Il bollettino medico del Milan lo ha aggiornato Stefano Pioli su tutti gli infortunati. Ha parlato anche di Mateo Musacchio, uno dei lungodegenti che, purtroppo, vedrà il campo direttamente nella prossima stagione.

“Per Musacchio purtroppo la stagione credo che possa essere terminata”.

Migliora e potrebbe essere disponibile sin da subito, invece, Duarte che ha recuperato dagli ultimi fastidi.