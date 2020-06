Torino-Parma, D’Aversa: “Felice dei ragazzi, puntiamo all’Europa”

Torino-Parma 1-1, le parole di D’Aversa

Termina 1-1 Torino-Parma, la prima partita di Serie A post Covid. Succede tutto nel primo tempo, squadre più stanche nella ripresa. A parlare a Sky Sport al termine del match è Roberto D’Aversa, allenatore del Parma. Il Tecnico è rimasto contento della prestazione e del risultato della propria squadra che è in lotta dell’Europa League. Risultato positivo proprio in ottica del raggiungimento dell’obiettivo, la squadra crociata insegue il 7 posto. D’Aversa ha chiaramente detto che per i calciatori non è facile poter tornare a giocare dopo 3 mesi di stop. L’allenatore poi ha parlato anche dei singoli, come nel caso di Kulusevski.

