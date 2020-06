News Spal, si ferma Berisha, con il Cagliari spazio a Letica?

Altra tegola per la Serie A per quanto riguarda gli infortuni. Stavolta tocca al portiere della Spal, Etrit Berisha, infortunatosi in allenamento.

Spal, per Berisha frattura del quinto metacarpo

A dodici giornate dalla fine della Serie A, la Spal di Gigi di Biagio tenta il miracolo: rimanere un’altra stagione nella massima serie. L’anno scorso l’ex mister Leonardo Semplici riuscì nell’impresa, ma questa volta appare quasi impossibile, vista la penultima posizione in classifica e con solo 18 punti conquistati. Martedì 23 giugno, giorno in cui la squadra tornerà a giocare in campionato, lo farà senza il portiere titolare Etrit Berisha.

Infatti l’estremo difensore albanese si è infortunato nel corso di una partitella di ieri pomeriggio. La squadra ferrarese, sul proprio sito, ha comunicato che: “A seguito di uno scontro fortuito rimediato nell’allenamento di ieri, il portiere biancoazzurro Berisha ha subito un infortunio alla mano destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato la frattura del quinto metacarpo. La prossima settimana il calciatore sarà sottoposto ad ulteriori controlli“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> News Inter, infortunio Brozovic: condizioni e tempi di recupero. Il comunicato (UFFICIALE)

Berisha è out, tocca a Letica?

A questo punto pare molto probabile la sua assenza in campo contro il Cagliari, match chiave per la salvezza dei romagnoli. Al suo posto potrebbe finalmente debuttare il suo collega di reparto croato, Karlo Letica. Arrivato nel campionato italiano dal Cercle Bruges a titolo temporaneo. E’ stato paragonato per le sue caratteristiche a Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid.