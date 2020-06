Inter, l’agente di D’Ambrosio: “Proporremo il rinnovo”

Inter, l’agente di D’Ambrosio vorrebbe prolungare

Il mercato dell’Inter in entrata ed in uscita comincia ad entrare nel vivo. A Milano, tuttavia, è vivo anche un altro tema, ovvero quello legato ai rinnovi di contratto.

Il mercato nerazzurro , infatti, coinvolge anche la difesa. Tra questi c’è anche Danilo D’Ambrosio, in scadenza a giugno 2021.

Il calciatore si è integrato molto bene nel modulo di Conte e, a differenza della difesa a 5 di Ventura a Torino, è stato utilizzato anche da centrale.

Forse anche per questo, il suo agente Vincenzo Pisacane, ha aperto ad un rinnovi i contratto nel corso di un’intervista concessa a tmw.

Le parole di Pisacane

Il numero 33 nerazzurro, secondo le parole del suo procuratore, potrebbe restare a Milano ancora più a lungo:

“Parleremo a breve di un rinnovo. Ho sempre pensato che ci sia un enorme stima nei confronti di Danilo a Milano, per questo motivo sono convinto che continuerà a far parte del gruppo. È un grandissimo professionista, che ha fatto della determinazione il suo punto di forza. Non credo ci siano problemi sul contratto“.

Pisacane, che da poco ha assunto anche la procura di Lorenzo Insigne, ha detto la sua anche sulla situazione legata a Latuaro Martinez: