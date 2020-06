Hellas Verona-Cagliari 2-0: super Di Carmine, è doppietta – VIDEO

Hellas Verona-Cagliari 2-0: super Di Carmine, è doppietta

Hellas Verona-Cagliari 2-0| Primo tempo da urlo del Verona di Ivan Juric, che comincia da dove aveva lasciato. Non bastano i 4 mesi di stop da Coronavirus per fermare l’Hellas il sogno Europa. Dopo meno di 30 minuti, allo stadio Bentegodi, grazie a un super Di Carmine, che ha firmato una doppietta, il Verona si trova in vantaggio di due reti a zero contro il Cagliari, con la prima in panchina di Walter Zenga. Due grandi gol dell’attaccante dell’Hellas, con questa vittoria la squadra scavalcherebbe il Milan al 7 posto. Sarebbe zona Europa League quindi poi da difendere fino a fine stagione per gli scaligeri.

Formazioni ufficiali Verona Cagliari