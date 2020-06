Fantacalcio: 5 calciatori da schierare e temere

La Serie A riparte ed anche il Fantacalcio. Sono in tanti i fantallenatori che si stanno chiedendo come saranno queste ultime partite atipiche.

Fantacalcio: 5 calciatori che possono fare la differenza in questa ripresa

Abbiamo scelto 5 calciatori che potrebbero darvi una grossa mano. Il profilo è lo stesso, agili e veloci in grado di entrare in condizione velocemente.

La nostra top 5

Il primo nome, a sorpresa, che inseriamo è quello di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero, nonostante la quarantena per il coronavirus, è sembrato stare molto bene e potrebbe fare la differenza in questo ultimo scorcio di stagione grazie alla sua classe e al ruolo da prima punta che ha oramai scelto Sarri per lui.

Il secondo nome è quello di Lorenzo Insigne. Con Mertens non ancora al 100%, l’esterno campano sfruttando la sua fisicità potrebbe dare una mano agli azzurri che sembrano già stare bene ed in salute. Chissà che Insigne, tornato largo con Gattuso, non ritrovi la via del gol.

Occhio anche a Jérémie Boga. L’esterno del Sassuolo in questa stagione è stata una vera e proprio sorpresa con il Sassuolo di De Zerbi. Se dopo la sosta tornerà a brillare come ha fatto nella prima parte del campionato, gol ed assist sono assicurati.

Attenzione anche in casa Verona dove Fabio Borini, schierato da centrocampista, potrebbe dire la sua. Il calciatore, infatti, si è allenato bene in questo periodo e sarà a tutti gli effetti un attaccante aggiunto.

L’ultimo nome è quello di Filippo Falco del Lecce. L’attaccante in Salento potrebbe non patire troppo il caldo a differenze dei suoi compagni ed avversari. Veloce e brevilineo, sfruttando la fatica dei difensori potrebbe trovare spesso la rete.

Antonio Lauro