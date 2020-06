Condizioni Alex Zanardi, parla il chirurgo

Ieri sera Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente mortale mentre guidava una handbike: il pilota si trova ancora in terapia intensiva, le sue condizioni sono molto gravi.

Parla il professore che ha operato Zanardi

Il campione ieri è stato operato presso il policlinico universitario Le Scotte di Siena. A parlare oggi davanti ai microfoni di Sportmediaset è il dottore che l’ha operato, il professor Giuseppe Oliveri: “Per ora le sua condizioni sono gravi ma stabili, è giunto qui con un trauma ampio in faccia e sul cranio. È stato operato e al momento i numeri sono buoni, anche se neurologicamente per ora la situazione non è valutabile“.

