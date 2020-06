Calciomercato Napoli: per Milik la Juve propone 5 soluzioni

Napoli, ora Milik deve essere ceduto. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero vuole a tutti i costi l’attaccante polacco. Per averlo sono pronte 5 soluzioni

La Juventus vuole uno scambio per Milik

Non solo l’attaccante, i bianconeri dettano anche le condizioni. Il candidato più probabile a prenderne il posto di Gonzalo Higuain a Torino è Arkadiusz Milik che sostituì Higuain già a Napoli.

Per il passaggio della punta a Torino, Fabio Paratici deve trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli chiede 40 milioni, senza contropartite tecniche. Il dg bianconero potrebbe anche accettare la valutazione, ma non la formula.

Il ds bianconero, infatti, per avere il calciatore vorrebbe inserire un calciatore nell’affare. Mancano più di due mesi all’inizio ufficiale del mercato e tre e mezzo alla fine, dunque si profila un braccio di ferro che si potrebbe protrarre fino al 5 ottobre.

I bianconeri, in ogni caso, per averlo sarebbero pronti a mettere sul piatto una o due contropartite tra Bernardeschi, Rugani, Romero, Luca Pellegrini e Mandragora.

Ecco chi vuole Milik

De Laurentiis rischierebbe di perdere Milik gratis tra un anno se l’ex Ajax si impuntasse nonostante l’offerta di un’altra big. Per questa ragione la trattativa alla fine potrebbe andare in porto. Il Napoli conta sull’interesse espresso da Arsenal e Tottenham e la Juventus sulla volontà del giocatore e dell’attaccante che ha già scelto Torino, in ogni caso Paratici ha pronto il piano B.