Calciomercato Juventus: pronto l’assalto a Milinkovic-Savic

Ultime Juventus, Milinkovic-Savic può arrivare? Come riportato da juvenews, i bianconeri sarebbero ancora interessati al centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici continua a lavorare sul mercato in entrata prima che questo apra a settembre.

La Juventus dovrà compiere una mini rivoluzione in questa sessione intervenire a centrocampo, e uno dei nomi preferiti dai bianconeri resta ancora quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista è valutato da Lotito non meno di 100 milioni.

Ovviamente in tempi di crisi i bianconeri non sono disposti a spendere tutti quei milioni e puntano ad abbassare con l’inserimento di contropartite di valore in grado di far scendere il prezzo.

I nomi restano i soliti: da Bernardeschi a Rugani, passando per Madragore, Romero e Pellegrini.

Juve, quanto vale Milinkovic-Savic?

Il problema è che il prezzo del centrocampista si è impennato nell’ultimo anno. Dopo la stagione super della Lazio ed il piazzamento in Champions League del club di Lotito, non sarà semplice strappare il calciatore a ibianconcelesti. Sul serbo, inoltre, ci sono diversi big anche straniere. Tra queste il Manchester United ed il PSG che sarebbero pronte a prendere il calciatore nel caso in cui si aprisse uno spiraglio per la cessione dello stesso.