Inter, il nome nuovo per il mercato estivo è quello del terzino del BVB Hakimi. Il calciatore, di proprietà del Real Madrid, in estate potrebbe finire sul mercato.

Calciomercato Inter: per Hakimi asta con il Bayern

Come riportato da Tuttosport, le voci di un suo possibile arrivo in Italia arrivano direttamente dalla Spagna.

Pare che proprio l’Inter, che ha visto da vicino le doti offensive di Achraf Hakimi in Champions League, possa decidere di prendere il laterale destro.

Tuttavia ad oggi per il club nerazzurro in questo momento sembra impossibile da acquistare.

Il motivo? Il giocatore, dopo i due anni trascorsi a maturare con i tedeschi, tornerà alla base e non è ancora detto che sarà ceduto. Il giocatore ha infatti ribadito più volte in questi mesi di non voler fare la riserva a Carvajal (che però finora è sempre stato un punto fermo nel gioco di Zizou). Se dovrà tornare a Madrid, dovrà essere per giocare. Toccherà a Zidane cercare di convincere il 23enne a restare nella capitale spagnola.

Se il tecnico francese non riuscirà a convincerlo, Hakimi diventerà uno dei pezzi pregiati del mercato degli esterni, a livello europeo. Il prezzo fissato dal Real sarebbe superiore ai 50 milioni, cifra altissima per l’Inter che a questa condizioni non lo prenderebbe.

Inter: può arrivare in prestito ma ad ottobre

Inoltre sul calciatore ci sarebbe il forte interesse del Bayern Monaco seriamente intenzionato a provare l’assalto. Se, invece, il Real decidesse di tenerlo in rosa fino ad ottobre, allora Hakimi potrebbe finire sul mercato tardi e magari arrivare anche in prestito.