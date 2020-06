Notizie Udinese, Marino loda la scelta della Serie A

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica del club friulano, ha parlato a margine del test match con il Brescia:

Le parole di Pierpoalo Marino

“La ripartenza è importante ed entusiasmante. Oggi abbiamo disputato una buona gara, per noi è servita come presa di contatto con la realtà del campionato e con una squadra di Serie A. Sono esperienze che ci aiutano a crescere.

L’Udinese ha vissuto questo periodo credo come tutti nell’incertezza di riprendere. I primi mesi della pandemia sono stati durissimi per tutti noi, perché nessuno vedeva una via d’uscita. Poi c’è stata questa grande reazione e ora vedo tantissimo entusiasmo.

In noi è nata tanta voglia che questo campionato si concluda effettivamente. Oggi, ripeto, è stata una tappa di avvicinamento perché le amichevoli non erano previste ma tre giorni fa sono state liberalizzare e il fatto di poter avere una occasione di una presa di contatto con la realtà agonistica di livello top come quella della Serie A per noi è stata una grande chance.