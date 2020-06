Notizie Juventus: infortunio Higuain e Khedira, ecco quando tornano

La Juventus è uscita dall’Olimpico con le ossa rotta. Non solo dal punto di vista mentale ma anche fisico. I guai di Alex Sandro e Sami Khedira preoccupano i bianconeri. Higuain ha messo nel mirino il Bolgona.

Come riportato da Tuttosport, infatti, il terzino brasiliano, che si è fatto male al 54’ di Napoli-Juventus in uno scontro con Di Lorenzo, dovrebbe essere disponibile per almeno venti giorni. Se i tempi dovessero essere rispettati, l’ex Porto tornerebbe a giocare per dare una mano a vincere lo scudetto e soprattutto per la Champions: il 7 o l’8 agosto andrà in scena il ritorno degli ottavi contro il Lione. Poi la final 8. Nel frattempo Sarri rilancerà il jolly Mattia De Sciglio a sinistra o adatterà ancora una volta Matuidi.

Rischia invece di essere già finita la stagione di Khedira. In questo caso si tratta di un infortunio ancora più grave. Il tedesco, rientrato contro il Milan, sarà valutato tra altri 10 giorni. Ma, salvo miracoli, la sua stagione sembra conclusa. Per un infortunio di quell’entità, si balla tra i 2 e i 3 mesi di stop. Troppo per tornare a disposizione di Sarri.

Juventus, Higuain sta meglio

L’unica buona notizia arriva, invece, da Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è stato sempre indisponibile finora. Tuttavia oggi riprenderà ad allenarsi gradualmente con i compagni. La cautela è massima ma già lunedì potrebbe andare in panchina a Bologna.