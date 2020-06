News Inter, comunicato del club sull’infortunio di Sensi

E’ notizia di pochi minuti fa. L’Inter, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato le condizioni del suo centrocampista.

Notizie Inter, ecco il comunicato ufficiale

“Stefano Sensi si è sottoposto quest’oggi ad esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo che nella giornata di ieri gli è stato riscontrato un problema durante l’allenamento pomeridiano della squadra. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale destro. Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima’. Brutte notizie per il tecnico Antonio Conte e per la squadra che perdono uno dei giocatori chiave che in questa stagione ha ben impressionato.

Salterà il match al ‘Meazza‘ contro la Sampdoria. Non c’è pace per l’ex Sassuolo dopo che è stato fermo per molto tempo per un problema agli adduttori e al polpaccio, che gli hanno fatto saltare parecchi match importanti. L’ultimo infortunio è stato contro la Juventus, penultimo match di Serie A prima dello stop a causa del Coronavirus.

Per Sensi è il quinto infortunio della stagione

Era partito con il botto. Nelle prime sei partite di campionato aveva realizzato tre gol e fornito 4 assist ai compagni. Un bottino mica male per un centrocampista. Era ritornato in campo al San Paolo, nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli, giocando appena gli ultimi due minuti. Ora per lui c’è un nuovo stop, dopo che il lockdown gli aveva permesso di recuperare dai suoi guai muscolari.