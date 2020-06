Mercato Napoli, è fatta per il rinnovo di Maksimovic: ecco le cifre

La vittoria in Coppa Italia contro la Juventus ha restituito nuovo entusiasmo al Napoli in vista del finale di stagione. Un successo, infatti, è in grado di rivitalizzare l’ambiente e ti permette di trovare nuove energie e la consapevolezza della proprio valore, che dovranno essere sfruttate nelle prossime partite.

Ultime Napoli, l’indiscrezione de Il Mattino

Tra le tante note positive nelle due sfide c’è Maksimovic, autore di ottime prestazioni, in cui ha mostrato tutte le sue caratteristiche in coppia con il rivitalizzato Koulibaly. Una prova che conferma la stagione positiva dell’ex difensore del Torino, che da tempo era impegnato a trattare il rinnovo con la società e secondo le ultime indiscrezioni sembra destinato all’atteso lieto fine.

Maksimovic, il fattore della svolta

La notizia non era scontata e si erano diffuse alcune voci riguardanti il trasferimento di Maksimovic in Italia o in Germania. Il mercato è imprevedibile e tutto può cambiare in poche ore per via di alcuni fattori. In questo caso a pesare è stato il lavoro straordinario del direttore sportivo Giuntoli che ha convinto il giocatore ad abbassare le iniziali pretese di 2,5 milioni a stagione. Dopo l’ottima prestazione contro la Juventus, il classe 91′ inoltre ha fatto sapere ai dirigenti di voler rimanere nel capoluogo partenopeo, al quale è molto legato, come hanno mostrato le immagini legate ai festeggiamenti per il successo in Coppa Italia.

Il difensore serbo ha cantato in napoletano e ha regalato la maglia ad un tifoso. Il suo rapporto con la società, invece, potrebbe essere ufficializzato entro i primi di luglio, data fissata per definire gli ultimi dettagli del rinnovo.