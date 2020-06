Juventus, l’agente di Emerson Palmieri: “Non ho sentito nessuno”

Juve, nessuna trattativa per Emerson Palmieri? L’agente si nasconde e non conferma i contatti per il terzino sinistro.

Mercato Juve, Emerson Palmieri non arriva?

In attesa che riparta il campionato, Juventus e Inter sono pronte più che mai a darsi battaglia anche sul mercato.

Tra gli obiettivi dei due club ci sarebbe, questa volta, anche Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea è un occasione irripetibile, visto che a Londra sarebbero già pronti a sostituirlo con Ben Chilwell del Leicester.

Sull’ex Roma ci sono entrambi i club di Serie A. Anche l’Inter, infatti, su espressa e chiara richiesta di Antonio Conte vorrebbe un laterale e avrebbe fatto più volte il suo nome.

Juve: le parole dell’agente di Emerson Palmieri

Per fare il punto sulla situazione del calciatore, Luis Fernando Garcia, agente del difensore, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a juvenews:

“Non c’è nulla di ufficiale con i club nominati. Me lo hanno chiesto in passato e so che piace molto, ma al momento non ho sentito nessuno”.

Un depistaggio bello e buono, solo il tempo potrà far capire quale delle due big potrà arrivare al calciatore.

Il difensore, infatti, difficilmente rimarrà a Londra nell’anno degli Europei. Il terzino ha bisogno di continuità per farsi trovare pronto per la rassegna iridata.