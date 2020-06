Calciomercato Roma Kluivert | Stagione tra alti e bassi per Justin Kluivert alla Roma. Il giovanissimo attaccante olandese è arrivato dall’Ajax con l’idea di sfruttare tutte le sue caratteristiche e prendersi la titolarità nelle gerarchie di Paulo Fonseca. Non sempre ci è riuscito ma quando è stato chiamato in causa ha saputo mostrare parte delle sue qualità.

Calciomercato Roma, Kluivert vuole restare in giallorosso

Nelle ultime settimane il nome di Justin Kluivert è stato accostato all’Arsenal, in virtù di uno scambio alla pari con i Gunners per arrivare a Henrikh Mkhytarian. L’attaccante giallorosso, però, in un’intervista a Voetbalzone, ha chiarito la sua posizione sul futuro.

“Ora sono felice. Nella scorsa stagione era tutto nuovo: lingua, compagni, stile di gioco. Devi abituarti a tutto e non è affatto semplice. All’Ajax e il primo anno alla Roma giocavo molto largo, ora invece sono più un numero 10 o faccio l’ala sinistra a piede invertito. Mi piace molto perché ho più libertà e posso trovare la mia posizione. Il mio secondo anno sta andando molto meglio, sono soddisfatto”.

Kluivert: “Vogliamo qualificarci in Champions League”

Justin Kluivert, poi, ha fissato gli obiettivi personali e della Roma per il futuro prossimo.

“Siamo molto concentrati sull’Europa League e sulla qualificazione alla Champions League. C’è ancora molta strada da fare ma vogliamo vincere in Europa. Sarà un torneo ad eliminazione diretta quindi molto emozionante. Io voglio segnare più spesso e raggiungere quota 10 gol”.

I compagni di squadra? “Smalling è un guerriero, ha subito fatto la differenza. Mkhitaryan segna e fa assist: è importante per la squadra. Alla Roma parlo molto con i compagni più giovani come Ünder o Karsdorp perché parla olandese ed è un ragazzo eccezionale“.