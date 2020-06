Il Parma lavora già per la prossima stagione. Il club crociato è vicinissimo al doppio colpo di mercato che aspetta solo di essere ufficializzato. Intesa raggiunta per Ahmad Benali e Darian Males, affare chiuso in sinergia con un accordo con l’Inter.

Parma, Benali in arrivo a parametro zero

Cambia il calciomercato e i club lavora per trovare le migliori occasioni in vista della prossima stagione. Non resta a guardare il Parma, che con il ds Daniele Faggiano, è ormai ad un passo dal primo colpo per la prossima stagione. Si tratta di un ex calciatore di Serie A, Ahmad Benali. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Crotone e non rinnoverà. Si attende solo l’ufficialità, le parti hanno già raggiunto intesa sul contratto e sul ingaggio che percepirà il giocatore. Ma non è l’unico colpo.

Parma e Inter chiudono per Darian Males, giocherà per i crociati

Secondo le ultime notizie riportate da Sportitalia, l’Inter ha chiuso il colpo Darian Males, attaccante del Lucerna classe 2001. E’ considerato uno degli attaccanti più promettenti in circolazione e i nerazzurri hanno anticipato la concorrenza di Valencia e Atalanta. Accordo chiuso grazie alla sinergia con il Parma, affare per 4 milioni di euro con il club svizzero. Il calciatore la prossima stagione però vestirà la maglia del Parma. Il ds Faggiano ha già due rinforzi in più per l’anno prossimo.