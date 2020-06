Calciomercato Juventus, De Ligt: il Real Madrid piazza l’offerta da cifre monstre

Calciomercato Juventus, De Ligt: è già addio? I blancos piazzano l’offerta dalle cifre monstre

Calciomercato Juventus – De Ligt | E’ la sua seconda finale persa da quando è bianconero. Dopo la Supercoppa è arrivata anche la delusione della Coppa Italia, sfida vinta dai rivali del Napoli ai calci di rigore. Matthijs De Ligt, nello scorso anno, riuscì a battere proprio la sua attuale squadra, vivendo poi la delusione di uscire alle semifinali, contro il Tottenham. Prima ancora della Juve però, c’è un altro club che gli scalmanati ragazzi di Amsterdam, hanno fatto fuori dalla Champions League. E’ il Real Madrid, dell’attuale tecnico Zinedine Zidane, che arrivò giusto un mese dopo sulla panchina dei blancos. Ed è proprio il tecnico francese che vorrebbe affiancarlo a Sergio Ramos, consegnandogli le chiavi della difesa per il futuro del club madrileno.

Notizie Juventus, offerta folle del Real Madrid: 120 milioni per De Ligt

Stando a quanto riferito dai colleghi di diariogol.com, De Ligt potrebbe avere avuto dei ripensamenti, a distanza di un anno. Motivo per cui, il Real Madrid non esiterà a farsi sotto. Come annunciato dallo stesso portale iberico, il club di Madrid sarebbe pronto a sborsare una cifra che raggiungerà i 120 milioni di euro. Dal canto proprio, la Juventus difficilmente andrà a cedere un pezzo pregiato, dal valore così alto, considerando le sue enormi qualità tecniche e la sua giovane età. Tutto dipenderà dalle volontà dell’olandese che, l’estate scorsa, ha scelto la Juventus a discapito proprio di Real Madrid ed altri club dal blasone enorme.