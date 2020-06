Calciomercato Inter: Lautaro al Barca, manca solo un dettaglio

Inter, Lautaro è veramente ad un passo dal Barcellona. L’attaccante argentino ha già detto “sì” per l’accordo ora manca solo un piccolo dettaglio.

Calciomercato Inter: Lautaro vede Barcellona, mancano 20 mln

La distanza tra l’Inter ed il Barcellona per l’accordo su Lautaro Martinez è di soli 20 milioni di euro. Una cifra che potrà essere colmata nei prossimi giorni, forse prima del 7 luglio, data di scadenza della clausola rescissoria.

Come riportato da Tuttosport, Ausilio e Marotta non chiedono uno sforzo maggiore ai catalani di altri 20 milioni che possono non sembrare molti ma se inseriti in un’operazione dalla valutazione complessiva di circa 110 allora le cose cambiano.

In tempi di pandemia i soldi sono calati per tutti ed il Barca sta facendo il possibile.

Allo stesso modo l’Inter sa che potrebbe perdere Martinez, infatti la dirigenza dopo aver sondato Werner, Cavani e Mertens, sta ora ragionando sui vari Morata, Belotti, Aubameyang e Gabriel Jesus, dunque la società tratta.

Il prezzo di Lautaro Martinez: i dettagli

Ad oggi i catalani si sono spinti ad offrire la cifra di 70 milioni più il cartellino di Junior Firpo, valutato però, dal Barça ben 41 milioni. Troppo secondo l’Inter, che invece pensa che il terzino ne valga 20. PEr questo a mancare sono i fantomatici 20 milioni. Se gli spagnoli ne aggiungessero altri 20 arriverebbero alla cifra chiesta dall’Inter, ovvero l’importo della clausola.