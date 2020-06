Napoli Juve Coppa Italia, le parole di De Laurentiis in conferenza

Napoli Juve Coppa Italia De Laurentiis conferenza Gattuso | Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia in Finale contro la Juventus del suo caro amico Andrea Agnelli. Il numero uno azzurro è rimasto estasiato dal lavoro svolto da Rino Gattuso e la sua squadra e di come in poco tempo sia arrivato ad un traguardo simile. Tanti i complimenti.

Ultime Napoli, De Laurentiis elogia Gattuso

Il presidente De Laurentiis contento della scelta di Gattuso. Il patron azzurro, in conferenza stampa, ha spiegato di come sia rimasto colpito da Rino come uomo. Ha anche ammesso che ha capito subito che fosse un grande dialogatore e che è l’allenatore più rispettato dallo spogliatoio e dai ragazzi da quando è presidente del Napoli. Ora i prossimi obiettivi sono provare ad arrivare in Champions League attraverso il quarto posto e fare una grande figura contro il Barcellona al Camp Nou, magari provando ad accedere ai quarti di finale. Per il presidente tutto è possibile, anche perché ora Gattuso ha tutti i giocatori nelle sue mani e loro sono pronti a dare tutto per il proprio allenatore, per seguirlo fino a fine stagione con obiettivi chiari in testa.