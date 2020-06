Napoli Coppa Italia Salvini | Ieri sera il Napoli ha vinto la Coppa Italia Coca Cola 2019/2020, contro la Juventus. Al triplice fischio di Doveri per le strade di Napoli si è scatenata la festa dei tifosi partenopei, prolungatasi fino al mattino all’esterno della stazione Napoli Afragola, dove sono rientrati i calciatori azzurri.

Napoli, feste in piazza per la Coppa Italia: Salvini attacca

I festeggiamenti sono andati avanti tutta la notte e hanno provocato anche reazioni da parte degli organi preposti alla sanità, dato il momento delicato in cui si trova tutto il mondo. La pandemia da Coronavirus non è ancora terminata ma i tifosi del Napoli hanno creato comunque pericolisissimi assembramenti all’esterno delle stazioni ferroviarie. Dopo il duro attacco del Professor Ranieri-Guerra, direttore generale aggiunto dell’OMS e componente del Comitato Tecnico-Scientifico a supporto del Ministro dell Salute, anche Matteo Salvini, leader della Lega, ha voluto precisare la non curanza delle regole.

“Di fronte ai festeggiamenti di ieri visti a Napoli, mi chiedo dove fosse De Luca. Sono contento per Gattuso e per il Napoli, ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole a me per i miei selfie con le persone e ieri c’era qualche migliaio di tifosi“.

