Coppa Italia Napoli Benitez | Il Napoli si è diplomato Campione d’Italia, vincendo la finale di Coppa Italia Coca Cola 2019/2020 contro la Juventus. La partita è stata decisa sui calci di rigore e gli errori di Dybala e Danilo sono risultati decisivi per le sorti della gara.

Benitez, le congratulazioni al Napoli per la vittoria della Coppa Italia

In mattinata Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, aveva incitato il club azzurro per la delicata sfida contro la Juventus. Gli azzurri, tra l’altro, avevano vinto l’ultima Coppa Italia proprio con il tecnico spagnolo in panchina e questa sera hanno ripetuto l’impresa. L’attuale allenatore del Dalian Yifang, ha assistito alla gara dell’Olimpico direttamente dalla Cina e dopo il fischio finale si è congratulato attraverso i social network.

Benitez: “Complimenti Napoli, avete vinto ancora”

L’attuale tecnico del Dalian, allena anche una vera e propria bandiera del Napoli, Marek Hamsik che pochi giorni fa aveva incoraggiato i suoi ex compagni. L’allenatore ex Liverpool ha affidato a Twitter il suo elogio alla società di De Laurentiis.

“Congratulazioni al Napoli, campioni d’Italia una altra volta! #ForzaNapoliSempre“. Con poche parole Rafa Benitez ha voluto mostrare la sua gioia e l’abbraccio a tutti i tifosi del Napoli.