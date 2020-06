Milan, c’è già l’accordo con Donnarumma: le cifre

Il Milan ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. In Spagna sembrano ormai esserne certi.

Continuano a intensificarsi le voci sul rinnovo di contratto del portiere. L’intesa tra il club rossonero e Mino Raiola sarebbe già stata raggiunta per prolungare l’accordo. In Spagna si spingono anche oltre, sostenendo che mancherebbe oramai solo la firma per il prolungamento.

In questo modo il Milan cancellerebbe il primo, e più grande, dei problemi per la prossima estate visto che il numero uno ha il contratto in scadenza nel 2021. Questa avrebbe implicato che per non perderlo a zero durante il prossimo anno i rossoneri avrebbero dovuto cederlo in estate.

Come riportato da ‘TodoFichajes’, il nuovo contratto dovrebbe essere esteso per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2023.

Le ultime da Casa Milan, ecco le cifre del rinnovo

Per convincere il numero 99 a firmare, il Milan avrebbe accettato di mantenere una parte fissa del proprio stipendio, aumentando i bonus. Donnarumma, che ad oggi guadagna 6 milioni netti a stagione, avrebbe così deciso di continuare la propria avventura in rossonero.

Nonostante il tetto ingaggi imposto da Gazidis di 2.5 milioni di euro, il napoletano sarà uno dei calciatori più pagati in Serie A, dopo ovviamente le stelle della Juventus.