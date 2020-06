Inter Conte Serie A | In un’intervista rilasciata a PP Sport, tv cinese appartenente al Gruppo Suning, Antonio Conte ha parlato della stagione dell’Inter e degli obiettivi futuri del club nerazzurro.

Inter, Conte: “Mentalità della squadra in crescita, orgoglioso dei ragazzi”

La Coppa Italia è sfumata pochissimi giorni fa, ma l’Inter nel weekend tornerà in campo per recuperare la gara contro la Sampdoria per tornare a pressare Lazio e Juventus, in ottica Scudetto. Antonio Conte ha le idee molto chiare sul lavoro che dovrà svolgere.

“Se devo trovare un aspetto positivo della pausa per l’emergenza, è aver avuto il tempo per rivedere i primi sette mesi, ripensare alla nostra rosa, rileggere le cose negative e quelle positive. Chiedo sempre di alzare l’asticella, prima di tutto a me stesso. La mentalità di questa squadra cresce giorno dopo giorno e ciò mi rende estremamente orgoglioso. I calciatori sono consapevoli che se vogliamo essere competitivi e lottare per vincere devono alzare il proprio livello”.

Cosa serve per vincere? “Gli ingredienti sono molteplici e serve un lavoro costante per arrivare in vetta. Sappiamo di avere di fronte un percorso senza scorciatoie, un percorso fatto di lavoro e sacrificio, di fatica e passione, ma al tempo stesso ho grande voglia e ambizione. L’importante è sapere affrontare le difficoltà con estrema capacità“.

Conte: “Sanchez ed Eriksen ci daranno una grossa mano”

Antonio Conte, poi, si è soffermato sul campo e sul recupero dei suoi calciatori dopo il periodo di stop.

“I calciatori e lo staff sono stati ultraprofessionali durante il periodo di lockdown. Hanno continuato a lavorare con grande intensità e di questo devo ringraziarli. E’ una situazione nuova, difficile fare paragoni col precampionato dove ci sono amichevoli e tempo: in questa situazione bisogna valutare le risposte sul campo e i possibili infortuni. Non sarà semplice giocare ogni tre giorni, allenarsi e scendere in campo con temperature alte. Mi aspetto da parte di tutti voglia di mettersi alla prova in partite ufficiali”.

Infortuni? “Adesso c’è la possibilità di avere tutta la rosa a disposizione. Alexis Sanchez è in buona condizione, abbiamo potuto lavorare anche con Eriksen, inserendolo nella giusta maniera e mettendolo al pari con gli altri dal punto di vista tattico e fisico“.