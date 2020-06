La Fiorentina potrebbe mettere a segno un altro colpo a zero clamoroso. Dopo aver portato Ribery in Italia, ora Commisso sogna di riportare l’ex capitano del Milan Thiago Silva.

Calciomercato Fiorentina: è Thiago Silva la sorpresa dell’estate

Il centrale brasiliano, infatti, sarebbe la nuova idea per la difesa della squadra viola in vista del prossimo mercato.

Il centrale vorrebbe rimanere in Europa e avrebbe già dato una disponibilità di massima al ds Pradè per chiudere l’accordo.

La società viola, per questo, nelle ultime settimane starebbe provando a trovare l’intesa con gli agenti del capitano della Selecao.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, progetto di Commisso, che prevede anche acquisti di grande spessore come già accaduto con il francese ex Bayern Monaco, avrebbe incuriosito anche Thiago Silva.

Per questo il presidente regalare un nuovo grande nome alla rosa di Iachini o a chi raccoglierà la sua eredità.

Per Thiago Silva la concorrenza è spietata

Il problema per la società toscana è la grande concorrenza sul centrale del PSG. Thiago Silva, infatti, a fine estate sarà in scadenza di contratto. Il suo accordo con i parigini, infatti, scade il 30 giugno. Per questo, dopo aver disputato la Champions League con il Paris Saint Germain e la finale di Coppa di Francia, sarà libero di accasarsi ad un’altra squadra una volta aperto il calciomercato. Su di lui c’è anche l’Everton in Premier League.