Ultime Milan: continua il pressing del PSG per Hernandez

Calcio Mercato Milan Theo Hernandez PSG Real Madrid | Theo Hernandez, terzino francese del Milan, è stata la rivelazione di questa stagione in Serie A. Il giovane calciatore classe 1997 è arrivato la scorsa estate dal Real Madrid per 20 milioni di euro, un vero affare di mercato concluso da Paolo Maldini. Ora però vale più del doppio dopo solo una stagione che deve ancora essere conclusa. Sono 6 i gol per il giocatore con la maglia del Milan che oltre a saper difendere ha dimostrato di avere una grande presenza in zona offensiva. Per questo il Real Madrid pensa al suo ritorno, ma su di lui c’è anche il Paris Saint Germain che sarebbe pronto a triplicargli l’ingaggio e arrivare ad offrire 5 milioni a stagione. I rossoneri però vogliono tenerlo e lui ha intanto preso la decisione definitiva.

LEGGI ANCHE >>> PSG, maxi ingaggio per Theo Hernandez

Calciomercato Milan, Theo Hernandez ha deciso: “Niente PSG e Real, resto qui”

A rivelare la decisione sul suo futuro è stato lo stesso calciatore. Theo ha parlato nelle ultime ore all’emittente spagnola Onda Cero, raccontando la sua prima stagione in Italia. Il terzino del Milan ci ha tenuto a ringraziare ancora una volta tanto Paolo Maldini che ha creduto fortemente in lui. Poi ha spiegato della sua decisione per il prossimo anno: Theo Hernandez vuole restare al Milan e non pensa a PSG, Real Madrid ed altri club al momento. Il calciatore ha la testa solo ai rossoneri anche per la prossima stagione. Vuole provare a guadagnarsi la maglia da titolare della Francia attraverso le grandi prestazioni con il Milan, dove ha spiegato di avere un lungo contratto di 4 anni. Il giocatore ha concluso ammettendo di essere felice a Milano e di pensare solo alla maglia rossonera.