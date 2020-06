Calciomercato Milan, offerta Jovic: arrivano conferme, il Real può accettare

Calciomercato Milan: pronto l’assalto all’attaccante serbo

Calcio Mercato Milan Jovic | Il Milan si prepara al mercato, e si prepara soprattutto a quella che sarà una sorta di rivoluzione. L’annata deludente porterà a parecchi cambiamenti, e oltre al nuovo tecnico si sta pensando ad un attacante, il quale molto probabilmente potrebbe essere Luka Jovic. Il centravanti serbo è stato protagonsta di una stagione molto complicata al Real Madrid, e l’idea principale dei rossoneri sarebbe quella di compiere un vero e proprio assalto concreto da qui a breve.

Intanto arrivano conferme: il Diavolo è pronto ad un’offerta di 35 milioni di euro, una cifra che il Real Madrid potrebbe tranquillamente accettare. I Blancos hanno a dispozione altri attaccanti, e visto l’impatto dell’ex Eintracht, non si lascerebbero sfuggire una proposta del genere. L’asse è caldissimo, il Milan spera di chiudere il più velocemente possibile. fonte Tuttosport

Jovic al Milan? Ragnick dice si

Jovic è l’obiettivo principale per il Milan, che intanto pensa anche al nuovo tecnico. Rangnick stravolgerà diverse cose, ma per quanto riguarda il colpo serbo sembra essere totalmente d’accordo. Un colpo che si farà quindi, a patto che possa raggiungersi l’accordo tra rossoneri e Real Madrid. Per ora non si può far altro che attendere, ma nei prossimi giorni sono attese ulteriori conferme.