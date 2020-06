Calciomercato Juventus Pellegrini | Il calciomercato della Juventus potrebbe subire importanti cambiamenti nella prossima sessione. Si cercano miglioramenti soprattutto nella zona difensiva, con le fasce che sono le prime indiziate allo stravolgimento.

Calciomercato Juventus, Pellegrini si prenota per la fascia sinistra

Per la fascia sinistra si valuta il profilo di Emerson Palmieri, attualmente al Chelsea, che presto potrebbe dire addio ai Blues. Ma sulla sinistra i bianconeri potrebbero ritrovare e tenere anche Luca Pellegrini, esterno in prestito al Cagliari, che ha in mente di volersi conquistare la maglia della Juve e prendersi la titolarità. Lo ha raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, a pochi giorni dalla ripresa della Serie A.

“Ringrazierò sempre Di Francesco per avermi fatto esordire. Totti non l’ho vissuto, Daniele (De Rossi, ndr.) sì. Ancora mi sento con lui e gli chiedo consigli”.

Juventus? “Quando entri in quello spogliatoio è un’emozione. Io CR7 lo prendevo alla Play. E’ un soddisfazione, una grande rivincita. Non sarà facile starci ma darò il 110 per cento“.

Pellegrini: “La Roma è il passato. Kolarov? Mai una lite”

Il difensore del Cagliari, poi, ha parlato del passato alla Roma.

“E’ un aspetto del passato che ricordo con piacere, niente di più. Non si firma a vita, i tempi cambiano”.

Nainggolan? “C’è un rapporto che è nato subito per merito suo. Quando nel 2017 mi ruppi il crociato venne a parlarmi. E’ carismatico, trascinatore, fortissimo“.

Lite con Kolarov? “E’ una grande idiozia. Ci rido ancora. Mi ha preso sotto la sua ala a Roma e tra noi c’è un rapporto fantastico“.