Ultime Inter, Brozovic vuole restare

Calcio mercato Inter Brozovic rinnovo ultime | Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, è al bivio tra rinnovo di contratto e cessione. L’emergenza da Coronavirus potrebbe essere un vantaggio per i nerazzurri dato che nel contratto del calciatore croato è presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Clausola che difficilmente sarà pagata in questo periodo storico. Intanto, con un contratto in scadenza nel 2023, il giocatore ha espresso la sua volontà di restare. Anche l’Inter vuole continuare con il proprio pezzo pregiato di centrocampo, per questo la trattativa è aperta. Il giocatore chiede l’aumento dell’ingaggio da 3,5 milioni attuali a 4,5.

Calciomercato Inter, Brozovic verso il rinnovo: abolire la clausola l’obiettivo

Inter e Brozovic trattano il rinnovo del contratto. Le parti lavorano al prolungamento del contratto con adeguamento dell’ingaggio, l’intenzione è quella di abolire la clausola rescissoria di 60 milioni di euro presente nel contratto attuale del calciatore. Brozovic è dalla scorsa stagione considerato uno dei pilastri della squadra e dello spogliatoio. Il calciatore vuole restare a Milano e diventare sempre più una bandiera per il club nerazzurro. Intanto, i grandi club sono sulle sue tracce. Liverpool, Barcellona e Real Madrid hanno messo il giocatore croato nel mirino dopo essere considerato uno dei migliori nel suolo ruolo ad oggi. Il rinnovo però è sempre più vicino.