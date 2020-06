Calciomercato Fiorentina: Ricci nel mirino, sfida con Milan e Napoli

Ultime Fiorentina, Samuele Ricci nel mirino dei grandi club

Calciomercato Fiorentina Ricci Empoli Milan Napoli Borussia Dortmund | Samuele Ricci, giovane talento dell’Empoli, è finito nel mirino dei migliori club d’Europa. Il centrocampista centrale classe 2001 è in scadenza di contratto nel 2022 con il club toscano. Sul calciatore italiano che è considerato uno dei migliori talenti ci sono Napoli, Milan e Borussia Dortmund più di tutti, ma ora anche la Fiorentina di Rocco Commisso si aggiunge alla lista. I viola però non seguono solo Ricci, c’è anche il giovane Martin Belotti nel mirino. E’ considerato da tutti il nuovo Mascherano in patria.

Tra i top club ora spunta la Fiorentina con Commisso e Pradè che trattano per anticipare la concorrenza per l’acquisto di Samuele Ricci. I viola ci provano, ma non è l’unico obiettivo giovane per il centrocampo. Infatti, come riportato da Calciomercato.com, i viola puntano al nuovo Mascherano, si tratta di Martin Bellotti, centrocampista argentino classe 2002, del Newell’s Old Boys. I viola e il club argentino stanno già trattando per il suo trasferimento, la Fiorentina vorrebbe portare il calciatore in Italia già dalla prossima estate per aggregarlo alla prima squadra. Il talento argentino è seguito anche dal Parma in Serie A.