Ultime Bologna, ecco Mihajlovic: i felsinei annunciano l’accordo del rinnovo

Ultime Bologna – Rinnovo Mihajlovic | E’ stato un anno molto duro per Sinisa Mihajlovic, pronto adesso a mettersi alle spalle la parentesi più brutta che un essere umano possa vivere. E’ il suo momento, sta meglio, non vede l’ora di riprendere dalla panchina, lì dove dirige la sua squadra e si sente a totale suo agio. Ripartirà dalla panchina del Dall’Ara ma, questa volta, lo farà con una certezza in più: è ufficiale il suo rinnovo contrattuale. Sinisa Mihajlovic ha prolungato con il Bologna fino al 2023.

Notizie Bologna, Mihajlovic rinnova con i rossoblù: tutti i dettagli dell’accordo nella nota ufficiale del club

E’ arrivata la notizia che tutti i tifosi del Bologna aspettavano: Sinisa Mihajlovic sarà ancora ai felsinei per altri due anni. Il club emiliano ha annunciato l’accordo, trovato nei giorni scorsi. E’ apparso sul sito ufficiale, con tanto di comunicato: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023″.

E, adesso, il club sogna in grande. Con lui alla guida, c’è un sogno chiamato Zlatan Ibrahimovic che i tifosi vorrebbero vivere. Sinisa confida nei loro ottimi rapporti ed è pronto a portare il Bologna in alto. Attualmente, a campionato fermo, il Bologna si trova decimo, a soli cinque passi dall’Europa League. Il sesto posto è occupato dal Napoli, sognare non costa nulla.