Napoli-Juventus, Giuntoli e Paratici prima della Coppa Italia

Napoli e Juventus stanno per affrontarsi nella finale di Coppa Italia: a pochi minuti dal fischio d’inizio, i dirigente dei due club hanno presentato la gara ai microfoni di Rai Sport.

Il prepartita della finale tra Napoli e Juve

Dopo aver dato uno sguardo alle formazioni ufficiali, a prendere per primo la parola è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli: “Una coppa è sempre importante. Sarebbe un grande traguardo vincere oggi visto che arriverebbe in un’annata delicata. Abbiamo cominciato in sordina, siamo andati anche in difficoltà ad un certo punto, ma alla distanza ne siamo venuti fuori. Sperimo di portare il trofeo a casa“.

Gli fa eco Fabio Paratici: “Importante questa partita per la Juventus, ci si gioca un trofeo. La Juventus vuole vincere in ogni manifestazione dove è presente, cerchiamo di vincere, è la seconda finale quest’anno. Assenza di pubblico pesante, ma c’è grande entusiasmo per questa gara“.