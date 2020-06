Napoli-Juve Coppa Italia, la promessa di Insigne a un bambino

Napoli Juventus Coppa Italia Finale | Oggi è il giorno della Finale di Coppa Italia, il primo trofeo stagionale che potrebbero mettere in bacheca Napoli e Juventus, arrivate in Finale dopo aver battuto nei giorni scorsi rispettivamente Inter e Milan. Un grande match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00, dove sarà il fischietto Doveri a dirigere il big match. Intanto, nella notte, i calciatori del Napoli hanno alloggiato in Hotel per poi partire verso la Capitale in mattinata. Diversi tifosi si sono fatti trovare sotto l’albergo per caricare la squadra in vista di una partita molto sentita in città. Tra i tanti era presente anche un piccolo bambino con la sua famiglia, che ha strappato al capitano Lorenzo Insigne una promessa.

Napoli-Juve, Insigne promette a un bambino: “Picchio Ronaldo” (VIDEO)

La sfida in campo inizierà questa sera, ma fuori dal campo va avanti già da diversi giorni. Nelle ultime ore, come riportato nel video di Sportitalia, fuori l’Hotel Britannique che ha ospitato il Napoli di Gattuso nella notte, si è presentato un bambino che ha urlato più volte nei confronti del capitano del Napoli di fargli una promessa, quella di ‘picchiare Cristiano Ronaldo’. Lorenzo Insigne non ha potuto che sorridere e rispondere con un ‘Va bene’. Oggi il capitano azzurro dovrà quindi scendere in campo ricordando la promessa di questa notte, battere Ronaldo e la Juventus per poi alzare da capitano il suo primo trofeo con il Napoli.