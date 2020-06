Inter Milan San Siro | Il progetto del nuovo San Siro c’è da tempo: Milan e Inter hanno presentato le modalità della costruzione del nuovo polo sportivo ma nonostante la bontà della progetto, mancano ancora importanti valori per l’ok del Comune di Milano.

Inter e Milan, l’annuncio dell’assessore Maran sul nuovo San Siro

Ne ha parlato l’assessore allo sport del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran che in videoconferenza ha sottolineato le criticità.

“Se l’indice edificatorio proposto resta questo è impossibile avere un giudizio positivo della giunta. La richiesta di volumetrie presentata dalle squadre continua a non convincerci perchè di fatto sono state raddoppiate. Dobbiamo fare una contro proposta suffragata dai numeri e ci stiamo lavorando. Rispetto ai progetti iniziali ci sono stati importanti passi in avanti e quindi sono ottimista”.

Leggi anche – Serie A, Gravina sulla quarantena: ci sono importanti novità

Maran: “Il calcio professionistico deve restare a San Siro”

Pierfrancesco Maran, poi, ha parlato della volontà del Comune di Milano di mantenere San Siro come polo sportivo principale per il calcio professionistico milanese. Sarà, dunque, anche interesse del capoluogo lombardo trovare l’accordo definitivo con i due club per rifondare il quartiere San Siro e rigenerarlo a vari tipi di sport.

“L’obbligo di giocare al Meazza non c’è per le squadre ed è interesse dell’amministrazione comunale tenere ancorato il calcio professionistico al quartiere di San Siro”.