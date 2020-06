Coronavirus, Venezia: il calciatore positivo è Felicioli, ex Milan

Coronavirus, è Felicioli il positivo al virus: arriva l’annuncio ufficiale

Coronavirus, Venezia – Calciatore positivo | Vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri l’allarme arrivato per quel che riguarda la Serie B. E’ arrivata la notizie legata alla positività del giocatore del Venezia, Gian Filippo Felicioli. Il classe ’97 ed ex giovane del Milan è finito sotto i riflettori nel corso della serata, con il suo annuncio in merito al test effettuato per il Coronavirus. Il ragazzo, sotto shock, ha pubblicato un post attraverso i propri canali social ufficiali.

Venezia, Felicioli: le sue parole dopo la positività al Coronavirus

E’ Gian Filippo Felicioli il calciatore di Serie B che ha fatto scattare l’allarme nel mondo del calcio italiano. E’ lui il giocatore positivo, come si appreso dal comunicato ufficiale del Venezia, arrivato nella giornata di ieri. Questa sera, invece, attraverso Facebook è proprio Felicioli in prima persona a raccontare la vicenda. Di Seguito, le sue parole: “Purtroppo dopo 4 cicli di tamponi tutti negativi, al 5^ sono risultato positivo al Covid-19, positività che è stata confermata da un ulteriore tampone… Fortunatamente sto bene, non ho alcun tipo di sintomo e sono in isolamento nella mia abitazione; sono dispiaciuto, molto, per la situazione e perché finalmente, dopo un calvario durato 7 mesi a causa dell’infortunio subito ad ottobre, stavo piano piano recuperando la forma migliore; è stata una bella mazzata”. Momento difficile per il ragazzo, che però ci tiene a rassicurare tutti sulla propria salute. Intanto è anche il campionato di Serie B a riprendere, assieme a quello di Serie A: si scenderà in campo questo week-end.