Coronavirus, in Inghilterra torna l’allarme: 12 casi di positività nel mondo del calcio

Coronavirus, in Inghilterra scatta l’allarme: 12 casi positivi nel mondo del calcio

Coronavirus – Inghilterra | Il mondo del calcio ancora in allarme. Dopo un lungo stop i club continuano ad effettuare i test, per monitorare e tenere sotto controllo ogni situazione interna alle società. Tornerà questa sera in campo la Premier League, altro campionato pronto a riaprire i propri battenti. Ma ecco, la situazione preoccupa proprio l’intera Inghilterra calcistica e non. Con un comunicato ufficiale, la federazione della Football League Championship (EFL) ha annunciato la positività di ben 12 tesserati dei club.

Coronavirus, nuove positività riscontrate dai test: il calcio inglese teme il peggio

Si continuano ad effettuare test attraverso tampone in Inghilterra, ma le notizie non sono positive. Sotto lente di ingrandimento ci sono finiti i club dalla Championship in giù, con i tre dei quattro principali campionati della nazione inglese, che rischiano di vedere allargare a macchia d’olio la situazione legata all’epidemia del Coronavirus. Quello che segue è il comunicato ufficiale della federazione: “L’EFL conferma che 2213 giocatori e il personale del club delle 24 società del campionato, sono stati testati nel corso della scorsa settimana con otto persone risultate positive da sei club”. All’interno dello stesso comunicato, si annunciano altri 4 casi in League One, da due diversi club.