Coppa Italia, Napoli-Juve, il ct Mancini: “Giocare senza tifosi non è bello”

Alla fine del primo tempo della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, ai microfoni di ‘Rai Sport‘ ha parlato il tecnico dell’Italia Roberto Mancini

Coppa Italia, Napoli-Juve, Mancini: “C’è tanta voglia di calcio“

Dopo i primi 45 minuti della partita tra Napoli e Juventus, sempre fermi sullo 0-0, Roberto Mancini, ct dell’Italia è stato intervistato da ‘Rai Sport‘ ed ha dichiarato: “Condizione fisica non ottimale per entrambe le squadre, era prevedibile. La Juventus è partita meglio, poi il Napoli a dieci minuti dalla fine del primo tempo ha avuto le sue occasioni. Difficile parlare di un migliore in campo per il momento“.

Oggi la sua Italia avrebbe dovuto affrontare la Svizzera per la seconda partita di Euro 2020: “Sicuramente i ragazzi più giovani avranno un altro anno a disposizione per giocare e fare più esperienza, quindi sicuramente miglioreranno e matureranno“.

Sulla ripartenza del calcio: “Credo che ci sia tanta voglia di calcio. In questo momento, senza pubblico, non è per niente uno bellissimo spettacolo. La speranza è che tra qualche settimana si possa far entrare qualche tifoso allo stadio. Il calcio senza gente, senza tifosi è un altro spettacolo“.

