Coppa Italia, Napoli-Juve: contatto Mario Rui-A. Sandro, niente rigore

Napoli-Juventus, dubbio rigore su contatto Mario Rui-Alex Sandro

Al 14′ minuto del primo tempo l’esterno sinistro del Napoli, Mario Rui, è stato atterrato in area di rigore dall’altro esterno di fascia dei bianconeri, Alex Sandro, reo di averlo spinto. Il portoghese, insieme al resto dei compagni di squadra, ha protestato pretendendo il calcio di rigore. Il brasiliano ha infatti appoggiato il braccio sulla spalla del portoghese, trascinandolo verso il suolo. Doveri ha tuttavia fatto proseguire. Il VAR ha confermato che l’azione era regolare, quindi non c’erano i presupposti per assegnare il penalty.

