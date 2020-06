Ultime Roma: Kluivert verso la Premier League

Calcio mercato Roma Kluivert Arsenal Mkhitaryan | La Roma lavora per il prossimo anno calcistico. Molti calciatori sanno già che lasceranno la capitale al termine della stagione. Uno di questi è Justin Kluivert, arrivato come grande colpo in prospettiva due anni fa dall’Ajax, con i giallorossi che sborsarono circa 17 milioni di euro. Questa stagione però non è stata facile per il giovane calciatore olandese, poco considerato da mister Paulo Fonseca. Per questo il via libera della cessione è ormai già arrivato. Nel suo futuro c’è la Premier League, con l’Arsenal fortemente interessata a lui. Pronta l’operazione che coinvolge anche Mkhitaryan.

Calciomercato Roma: Kluivert all’Arsenal e resta Mkhitaryan

Come riportato da Sportmediaset, la Roma ha bisogno di incassare e sfoltire la rosa. Il primo passo è piazzare Justin Kluivert che ha molto mercato. Il calciatore potrebbe andare via per circa 40 milioni di euro per una ricca plusvalenza per i giallorossi, ma nelle ultime ore sputa l’ipotesi di un approdo a Londra, sponda Arsenal, con l’inserimento di una contropartita tecnica. L’affare con i Gunners potrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro più il cartellino di Mkhitaryan, calciatore che Fonseca vuole confermare a tutti i costi. L’Arsenal ha già pronto il contratto intanto del calciatore, dopo aver incassato il suo sì, si tratta di un quadriennale da 3,5 milioni a stagione.