Calciomercato Milan, Bennacer sulle voci: “Onorato, ma sto bene in rossonero”

Calciomercato Milan: il PSG insiste per Bennacer, l’algerino risponde

Calcio Mercato Milan Bennacer | Il mercato in Italia si fa sempre più intenso, e nelle ultime settimane sono state tantissime le voci riguardanti il Milan, atto a compiere una vera e propria rivoluzione in vista dell’anno prossimo. I rossoneri vorrebbero rinforzarsi in ogni reparto, ma allo stesso tempo anche trattenere qualche gioiello, come ad esempio Bennacer. Il centrocampista algerino è senza dubbio un patrimonio per la società, ed è stato di gran lunga uno dei più positivi in quanto a prestazioni.

E’ ovvio che nel corso del tempo siano arrivate tante ammiratrici, una su tutte il PSG, che ultimamente sta insistendo parecchio anche grazie alla pressione degli emirati. Il giocatore però ha voluto dire la sua sulle voci di mercato, di fatto snobbando ogni tipo di avance. Queste le sue parole riportate da cm.com:

“Sono onorato delle voci su di me, ma non so niente. Sono concentrato e contento in rossonero, mi trovo alla grande qui”

Milan-Bennacer: ci sarà la clausola

Intanto il Milan si mette al riparo per quanto riguarda Bennacer. Il giovane centrocampista con molte probabilità resterà in rossonero almeno per questa estate, e a mettere sicurezza ci sarà anche una clausola da 50 milioni attiva dal 2021.