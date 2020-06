Calciomercato Inter, agente Gabriel Jesus: “Affare possibile”

Gabriel Jesus è uno degli attaccanti accostati all’Inter nelle ultime ore: i nerazzurri stanno cercando un sostituto per Lautaro Martinez, qualore el Toro lasciasse Milano.

Gabriel Jesus-Inter, le parole dell’agente

Per il momento si tratta solo di rumour, ma il fatto che l’agente di un attaccante come Gabriel Jesus non escluda la possibilità che il suo assistito vada all’Inter è già una grande notizia. Al portale FcInterNews, Cristiano Simões ha dichiarato: “Non ho sentito nessuno dell’Inter, né in tempi recenti né in tempi lontani. Sta bene al City, l’ha scelto per la presenza di Pep Guardiola ed il fatto che non ci sia la Champions l’anno prossimo non è un problema. Ma se mi chiedete del futuro di Gabriel allora rispondo che tutto è possibile“.

Mercato Inter, quanto costa Gabriel Jesus?

Le parole del manager bastano e avanzano per scatenare la fantasia dei tifosi. Ma è davvero un colpo alla portata di Zhang? Non tanto per il portafogli del presidente, ma per i parametri del Fair Play finanziario, che con grande fatica l’Inter è riuscita a rispettare. Dal punto di vista dell’ingaggio, il suo stipendio attuale da 5 milioni, pur immaginando un aumento, non costituisce un problema. Stesso discorso per quanto riguarda il prezzo del cartellino: attualmente, parliamo di una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Qualora arrivassero i soldi della clausola di Lautaro, anche questo non sarebbe un problema.