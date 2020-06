Notizie Roma, Pau Lopez, Mancini e Pellegrini out: Zaniolo verso il recupero

Ultime notizie Roma calcio infortuni Pellegrini Mancini | Non arrivano notizie confortanti per la Roma di Paulo Fonseca. Il club giallorosso si prepara alla ripresa Serie A dei prossimi giorni, dove la società ha nel mirino l’obiettivo Champions League (distante 3 punti ad oggi ma con l’Atalanta che ha una gara in meno). La Roma riprenderà la stagione il 24 giugno contro la Sampdoria, ma potrebbe fare i conti con diverse assenze importanti come quelle di Pau Lopez, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini. I due sono out e staranno fermi ai box ancora per un poco, mentre la buona notizia riguarda Nicolò Zaniolo. Il giovane trequartista giallorosso è in fase di recupero totale e sta continuando i suoi allenamenti personalizzati sul campo in attesa di essere aggregato ai suoi compagni di squadra.

Ultime Roma, infortuni per Pau Lopez, Pellegrini e Mancini: i tempi di recupero

Mister Fonseca conta di recuperare qualche pezzo in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria. Tra le assenze importanti ci sono quelle di Pau Lopez, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini. Problema alla mano e al gomito per i primi due, mentre per il giovane centrocampista qualcosa di più grave. Il calciatore ha subito uno stiramento e i tempi di recupero sono ancora ignoti.