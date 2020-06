Napoli Lozano Gattuso | Il Napoli si appresta a scendere in campo per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Domani Gennaro Gattuso si gioca il primo prestigioso trofeo della sua carriera da allenatore, dopo che nel 2018 aveva già perso la finale, sempre contro la Juventus. Il suo Napoli è parso compatto e determinato contro l’Inter, pur rischiando in più occasioni di subire il colpo del k.o., salvo poi resistere e raggiungere la finale.

Napoli, Lozano svogliato in allenamento: Gattuso lo allontana

A poche ore dalla finale di Roma, in casa Napoli tiene banco il comportamento di Hirving Lozano. Nell’allenamento di ier pomeriggio nel Training Center di Castel Volturno, il messicano è parso svogliato per la mancata considerazione di Gattuso. Nella gara contro l’Inter, pur potendo effettuare cinque cambi, il tecnico gli ha preferito Younes, inserendolo al posto di capitan Insigne. Ciò ha fatto scattare la rabbia e la delusione di Lozano che non si è allenato come Gattuso avrebbe voluto. Così, come riferisce il Corriere dello Sport, senza mezzi termini Gattuso lo ha allontanato dal campo. Polso fermo per tenere saldo il primo obiettivo del Napoli: la finale di Coppa Italia.

Gattuso-Chucky, un amore mai nato

La svogliatezza di Lozano durante l’allenamento di ieri è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il rapporto del Chucky con l’ex tecnico del Milan non è mai stato idilliaco, tanto da non essere mai preso in considerazione nelle gare che contavano. Allora il futuro sembra portare verso un’unica direzione: l’addio. L’ex PSV è seguito in Premier League e in Liga e i prossimi mesi potrebbero essere quelli della rottura definitiva. Anche se una situazione simile, Gattuso l’ha già affrontata nella sua esperienza napoletana. Prima della trasferta di Cagliari, fu Allan ad essere allontanato dall’allenamento per svogliatezza. La non convocazione per la gara della Sardegna Arena, riaccese il fuoco nel brasiliano che oggi è tornato ad essere insostituibile. Gattuso spera che in Lozano possa scatenare la stessa reazione d’orgoglio per puntare sul Chucky almeno fino al termine della stagione.