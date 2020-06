Calciomercato Napoli: offerta di 60 milioni per Osimhen, si attende l’ok

Ultime Napoli, accordo vicino per Osimhen

Calciomercato Napoli Osimhen Lille | E’ caccia all’attaccante del futuro per il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha ormai concluso l’accordo per il rinnovo di Dries Mertens (che sarà firmato nei prossimi giorni). Intanto, non ci sarà quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ha rifiutato in più occasioni la proposta della SSC Napoli e con un contratto in scadenza nel 2021 e ormai inevitabile una cessione nella prossima finestra di mercato. La Juventus è sempre più vicina all’accordo con il Napoli e ha già incassato il sì di Milik. Il Napoli però non resterà a guardare e ha già sondato il terreno per diversi giovani attaccanti e anche affermati. In cima alla lista dei desideri del ds Cristiano Giuntoli c’è Victor Osimhen del Lille. Il giovane attaccante classe 1998 molto probabilmente lascerà il campionato francese, su di lui anche diversi club di Premier League. Il Lille però chiede almeno 60 milioni di euro e ora è arrivata la prima vera offerta del Napoli che potrebbe convincere il club.

Calciomercato Napoli, maxi offerta per Osimhen

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli attende soltanto la cessione di Milik per affondare il colpo su Osimhen. Pare che gli azzurri abbiano già presentato un’offerta che con bonus arriverebbe vicino ai 60 milioni richiesti dal Lille. Ora però c’è bisogno che una punta esca e quella è Milik. Poi il Napoli proverà a convincere il calciatore nigeriano a trasferirsi in azzurro per poi limare gli ultimi dettagli con il Lille.