Ultime Napoli, Brian Rodriguez e Nandez nel mirino

Calcio mercato Napoli Brian Rodriguez Nandez | Il Napoli lavora per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha nel mirino tantissimi calciatori per ripartire con nuovi talenti giovani da far sbocciare sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Tra i tanti spunta anche Brian Rodriguez, attaccante uruguaiano in forza ai Los Angeles FC. Il classe 2000 è un’ala capace di ricoprire entrambe le corsie, un vero jolly d’attacco ed è per questo che piace e non poco al Napoli. A confermare dell’interesse è stato lo stesso Pablo Bentancourt, agente del calciatore. Il Napoli lo segue da tempo e potrebbe chiudere l’affare intorno ai 10 milioni di euro. Non è l’unico calciatore uruguaiano che però potrebbe finire in azzurro la prossima stagione, ora c’è anche Nahitan Nandez che prende quota.

Calciomercato Napoli: Brian Rodriguez e Nandez in azzurro, parla l’agente

A confermare tutto ancora una volta è stato sempre Pablo Bentancourt, procuratore uruguaiano e membro dell’entourage sia di Brian Rodriguez che di Nahitan Nandez. Il procuratore ha confermato l’interesse del Napoli per il calciatore, che potrebbe ora acquistarlo ancora mano dei 15 milioni di inizio stagione, dato che a causa del Cornavirus la valutazione si è abbassata. Bentancourt poi si è voluto soffermare su Nandez, altro giocatore seguito da Giuntoli che ora è ad un passo dal rinnovo di contratto con il Cagliari, dove però verrà inserita la clausola rescissoria intorno ai 35 milioni di euro per una sua possibile cessione con plusvalenza.