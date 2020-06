Calciomercato Milan Sarr | Il Milan del futuro potrebbe subire una profonda rifondazione. Ralf Rangnick vuole riorganizzare un club giovane, riducendo le spese e ottimizzando i risultati. Non si conosce il futuro dei senatori, da Donnarumma a Ibrahimovic ma si iniziano ad intuire i nomi intorno a cui verrà costruito il nuovo club rossonero.

Calciomercato Milan, Sarr è il nome nuovo per la difesa

Stando a quanto riporta Tuttosport, il Milan si è mosso per arrivare a Malang Sarr. Il difensore classe ’99 è in scadenza di contratto con il Nizza e i rossoneri sarebbero pronti ad inserirsi nella corsa al suo acquisto a parametro zero. La dirigenza del Milan ha in mente di anticipare la concorrenza anche se è entrata in ritardo nella possibile trattativa per il mancino. Può giocare da esterno sinistro di contenimento o da difensore centrale e sarebbe, dunque, la riserva perfetta di Alessio Romagnoli. Ma sulle tracce del difensore 21enne c’è da tempo anche l’Inter. E’ un profilo gradito da Antonio Conte che, però, segue anche Marash Kumbulla per lo stesso ruolo.

Milan, Milenkovic resta un obiettivo

Mentre si lavora per capire come realizzare l’affare Sarr, il Milan tiene aperta la trattativa per arrivare a Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. I rossoneri sono in costante contatto con Fali Ramadani per risolvere la questione legata ad Ante Rebic e il difensore serbo è sempre al centro dei discorsi con il potente agente. Commisso chiede 35 milioni, il Milan prova a limare le richieste o ad inserire importanti contropartite per concludere l’affare.